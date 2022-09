Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’en est pris sévèrement à Israël.

Au centre de ses critiques le fait qu’Israël refuse toujours d’aider militairement l’Ukraine contre la Russie, notamment en ne lui fournissant pas du matériel défensif comme le Dôme de Fer. Il a dit savoir qu’Israël ne voulait pas froisser Moscou au regard de sa liberté d’action en Syrie, mais s’est dit malgré tout choqué du manque de soutien israélien.

»Je comprends qu’ils doivent défendre leur pays mais j’ai reçu des informations de nos services de renseignements qu’Israël propose ses systèmes de défense à d’autres pays. Je n’accuse pas les dirigeants, je veux juste faire remarquer les faits: au plus haut sommet de l’Etat, il a été décidé de ne pas aider l’Ukraine. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas nous aider à nous défendre. J’ai appelé les deux Premiers ministres israéliens et je leur ai demandé des armes: je suis surpris qu’ils ne puissent pas nous vendre leur système de défense aérienne. Comment est-ce possible? Ils savent que c’est la guerre chez nous, qu’il y a beaucoup de Juifs en Ukraine et beaucoup d’Ukrainiens en Israël. Comment peut-on se comporter ainsi? Je suis sans voix ».