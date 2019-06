Israël et le peuple célèbrent depuis l’issue du Shabbat le 52e anniversaire de la libération et la réunification. Des milliers de personnes se sont rendues au Kotel pour une prière solennelle festive. Etaient présents les deux grands rabbins de Jérusalem, rav Shlomo Amar et le rav Arié Stern, le Grand rabbin de Safed, rav Shlomo Eliyahou ainsi que le maire de la capitale Moshé Leon.

Dimanche aura lieu la fameuse « Marche des drapeaux » lors de laquelle des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues de la capitale avec chants, danses et drapeaux. La Cour suprême avait rejeté les appels d’organisations de gauche qui demandaient à ce que le parcours de la marche ne côtoie pas les quartiers arabes.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90