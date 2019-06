Moshé Feiglin, président du parti Zehout, a publié une lettre dans laquelle il demande d’abord à ne prêter attention qu’aux communiqués officiels de son parti et non aux rumeurs, spéculations et autres désinformations.

Il a confirmé sa rencontre avec Naftali Benett, « longue et positive » et a confié qu’il y a de « réelles chances de collaboration » en vue des prochaines élections. Moshé Feiglin a précisé que d’éventuelles alliances ne seront possibles qu’avec des partis qui partagent des valeurs identiques ou proches de celles de Zehout, qui sont: liberté individuelle, renforcement de l’identité juive et valeurs patriotiques.

Sur le plan pratique, il a proposé que le président de ce front uni de droite soit désigné par des primaires ouvertes à tous les citoyens, sur le même modèle appliqué par Zehout avant les dernières élections pour désigner sa liste de candidats. Ensuite, propose-t-il, la liste des candidats sera désignée de manière équitable entre les différents partis qui auront décidé de se joindre. Moshé Feiglin s’est engagé à respecter le verdict des électeurs.

