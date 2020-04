Les ambassadeurs en Israël des pays de l’Union européenne ont adressé un message à l’Etat d’Israël à l’occasion de Yom Hashoah: « Nous voulons une fois de plus marquer et exprimer notre responsabilité à ne jamais oublier les leçons de la Shoah. L’antisémitisme met en péril le coeur des sociétés démocratiques et menace notre avenir. Nous continuerons à combattre l’antisémitisme et la haine et utiliserons tous les moyens afin d’éviter que le Mal ne puisse à nouveau lever la tête ».

Un message lyrique et touchant. Un exemple concret de ce « combat par tous les moyens » serait par exemple pour l’Union européenne de cesser de soutenir le négationniste de Ramallah.

Photo Illustration