Alors que débute la journée du souvenir de la Shoah, cette année sous le signe « Jusqu’au dernier juif » il reste aujourd’hui 174.500 rescapés et survivants de la Shoah en Israël. près de 31.000 ont plus de 90 ans et près de 900 sont centenaires. Depuis Yom Hashoah 2020, 14.264 rescapés sont décédés et 41 décèdent en moyenne chaque jour. Chiffre inimaginable, près de 25% vivent sous le seuil de pauvreté.

Photo Illustration