Par Léa tov

C’est après trois ans de dur labeur autour de l’édition israélienne de Golda, que je réalise mon rêve : vous faire partager mes inspirations mode, culture, beauté, mon engagement féministe et mon ouverture sur le monde.

Ce magazine met à l’honneur les grandes dames de ce monde et présente les combats des femmes au quotidien.

Car qu’est ce qu’une femme Golda après tout ?

C’est une femme unique, intelligente, qui défend ses valeurs et fait entendre sa voix.

Et c’est à travers cette première parution que vous découvrirez le glamour et le lifestyle des citoyennes du monde. A bat les frontières et les préjugés, Golda Magazine vous propose de comprendre les us et coutumes de diverses cultures et ce, de plusieurs pays où la gente féminine s’est battue pour prendre place !

Pour cette première édition de Golda Magazine qui, basée en Israël, souhaite s’ouvrir au monde et tendre la main à son voisin, celle-ci met en avant les beautés orientales.

Notre Cover girl, la mannequin *Negzzia*, réfugiée politique iranienne en France.

Une parution spéciale sera également disponible, traduite en anglais, à Oman et Dubaï (Emirats arabes unis).

Merci de relayer l’info dans vos médias.

Mon équipe et moi-même sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

Léa Tov