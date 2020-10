Dopé par le dernier sondage qui accorde 23 sièges à Yamina – presque autant qu’au Likoud – Naftali Benett commence sérieusement à envisager de façonner le parti qui se présentera aux prochaines élections. Mercredi soir, la chaîne de télévision Hadashot 12 révélait déjà le nom d’une personnalité contactée par le président de Yamina : il s’agit d’Ofer Berkovitz, ancien candidat à la mairie de Jérusalem et actuellement chef de l’opposition au conseil municipal avec sa liste « Hit’orerout ». Ofer Berkovitz avait déjà été convoité par Bleu-Blanc et Gesher (Orly Lévy-Abécassis) mais sans suite. Cette fois-ci, on lui propose de le placer dans la première dizaine de la liste de Yamina, donc avec une quasi-certitude d’entrer à la Knesset. Pour la « petite histoire », l’épouse d’Ofer Berkovitz et d’origine française.

Il est fort peu probable que Yamina obtienne effectivement le nombre de sièges indiqué dans les sondages, mais même dans l’hypothèse d’une décrue de huit sièges par exemple d’ici les élections, le parti triplerait quand même sa taille actuelle et serait en position d’influencer de manière importante dans un futur gouvernement de droite.

Sur ce dernier point, Betzalel Smotritch a tenu à être clair et à déjà lancer des contre-feux à la campagne prévisible du Likoud qui accusera Naftali Benett et son parti d’être prêts à s’allier avec le centre-gauche pour former un gouvernement sans Binyamin Netanyahou : « Nous sommes un parti de droite et ne siègerons que dans un gouvernement de droite (…) Nous ne modifions pas notre idéologie et nous ne siègerons jamais dans un gouvernement de gauche ».

Photo Yonatan Sindel / Photo Flash 90