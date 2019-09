Après ses dernières prises de position, Yaïr Lapid est devenu la cible des attaques de personnalités politiques de droite, qui l’accusent d’être celui qui fait principalement obstacle à un gouvernement d’union.

Naftali Benett s’en est pris au président de Yesh Atid: « Lapid entraîne de force Benny Gantz depuis la falaise vers le précipice national d’une troisième élection en un an. Le président de l’Etat avait trouvé une formule créative et sage, Netanyahou a dit oui, Benny Gantz a dit oui, le peuple espère que oui…et Lapid a crié non! Benny Gantz! Donnez un ordre! »

Le député David Bittan (Likoud) a quant à lui affirmé que Benny Gantz est « l’otage de Yaïr Lapid ».

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a écrit sur son compte Twitter: « Benny Gantz est un homme bien, avec des valeurs et traditionaliste, qui a consacré sa vie à la sécurité de l’Etat. Je l’ai déjà dit lorsqu’il était attaqué avec violence lors de la campagne électorale. Il est très regrettable qu’il constate que ses associés ne souhaitent pas vraiment son bien, ni le bien de l’Etat… ».

Ces diverses réactions font allusion au tweet écrit mercredi depuis Paris par Yaïr Lapid alors qu’au même moment, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz discutaient d’un gouvernement d’union avec le président de l’Etat. Comme s’il voulait saboter ces négociations, Lapid a écrit: « Benny Gantz sera Premier ministre et Bibi s’en ira pour s’occuper de ses affaires judiciaires. Les tentatives limpides du Likoud pour créer des dissensions entre nous n’impressionnent personne ».

C’est en fait la position de Yaïr Lapid qui est limpide: avec un gouvernement d’union avec rotation entre Netanyahou et Gantz, il verrait s’envoler son rêve obsessionnel de devenir Premier ministre. Selon l’accord conclu lorsque Yesh Atid a rejoint Hossen LeIsraël pour former la liste Bleu-Blanc, il devait y avoir une rotation Gantz-Lapid à la tête du gouvernement.

La perspective de voir Yaïr Lapid prendre la tête d’un gouvernement israélien fait peur à une grande majorité de la population!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90