Le discours de Mansour Abbas a été accueilli de manière diverse à droite. Certains le voient comme un homme pragmatique et iconoclaste, soucieux d’améliorer la vie quotidienne des citoyens arabes israéliens, d’autres y ont vu le discours déguisé d’un homme opposé à un Etat juif et qui ne renie pas son soutien au Hamas :

Yoav Kich (Likoud) : « J’ai été heureux d’entendre le discours de Mansour Abbas. J’ai souvent dit à la Knesset que la Liste arabe unifiée ne représente pas les citoyens arabes israéliens qui veulent vivre en paix et avec égalité de droits au sein de l’Etat d’Israël, un Etat juif et démocratique. Aujourd’hui, nous avons été témoins que cette population a enfin une représentation à la Knesset ».

Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehoudit – Hatziyonout Hadatit): « Dans son discours, Mansour Abbas a tenté de présenter comme un ‘bon nounours’ celui qui appartient au Mouvement islamique, qui soutient le Hamas et glorifie les assassins d’enfants. Une coalition qui dépendrait de Mansour Abbas signerait la fin de la droite et nous n’avons aucun mandat pour agir ainsi. Et une coalition avec la Liste arabe et Meretz enverra Benett et Saar à la maison, et ils n’ont aucun mandat pour cela. J’appelle tous les partis de droite à s’unir pour former un gouvernement de droite afin de ne pas dépendre d’un Mouvement islamique qui soutient le Hamas ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90