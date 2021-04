La fête de Pessah’ a vu un nombre record de Juifs se rendre sur l’Esplanade du Temple (2600), avec en apothéose un office de Min’ha complet récité sur place. Ceci a suffi pour irriter les autorités jordaniennes qui se croient encore maîtres des lieux comme ce fut le cas dans les années qui ont précédé la libération de la Vieille ville.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a adressé une lettre de protestation exigeant d’Israël comme « puissance occupante » (sic) de « cesser de violer les droits des Palestiniens et de respecter les prérogatives du Waqf musulman sur ce lieu ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dif Allah Al-Faïz a dénoncé « l’autorisation accordée à des extrémistes de faire irruption dans la mosquée Al-Aqsa (re-sic) sous la protection de la police ». Dans son communiqué, le porte-parole accuse Israël de « violer le droit international » et rappelle cet immense mensonge : « Le périmètre de la mosquée Al-Aqsa est de 144 dounam (1,44 hectare) et il est un lieu de culte exclusivement réservé aux musulmans. La direction des Lieux saints islamiques (Waqf) dépendant de la Jordanie est la seule autorité responsable pour diriger les affaires de la mosquée et pour autoriser l’entrée de visiteurs sur ce lieu, conformément au droit international ».

Cette réaction jordanienne s’exprime alors qu’en même temps, les Jordaniens demandent à Israël de leur fournir une quantité d’eau supplémentaire à celle fournie chaque année au royaume hachémite…

L’insolence des autorités de cet Etat artificiel ne connaît plus de limites.

Photo Sliman Khader / Flash 90