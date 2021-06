Lors d’une émission télévisée, le président du parti Ra’am Mansour Abbas a annoncé que le prochain président de l’importante commission de l’Intérieur sera Saïd Al-Haroumi. Un représentant des Frères Musulmans à la tête de cette importante commission parlementaire ! Pour avoir une idée du personnage, voici ce qu’il a déclaré samedi : « Je tiens à rassurer les habitants (bédouins) du Néguev. Cette question est le filet de sécurité de la poursuite de ce gouvernement. Les habitants su Néguev et moi-même faisons face ces jours-ci à une campagne cruelle dans les médias juifs dont le but et d’empêcher toute solution honnête pour le Néguev. Je sais que je paierai pour mes prises de position et j’y suis prêt. Mon projet est opposé au leur (aux Juifs) qui est raciste et voleur ».

Al-Haroumi s’était déjà fait remarquer ces derniers jours en se démarquant des positions de Mansour Abbas au point de menacer de se séparer du parti et fonctionner comme un député indépendant. Des frictions et des tensions inévitables se feront forcément jour entre la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked et le président de cette commission. Pour savoir qui cédera en premier il suffit de comprendre qui des deux est pris à la gorge et de qui dépend ce gouvernement…

