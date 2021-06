Selon le journal panarabe Al-Arabi al-Jadeed, qui paraît à Londres, qui se base sur des informations en provenance d’Egypte, une délégation sécuritaire israélienne est attendue au Caire pour présenter la nouvelle politique qu’entend appliquer le gouvernement Benett-Lapid face au Hamas, sur la question des disparus, des otages, de la restauration de Gaza et d’une trêve à long terme avec les factions terroristes. Les sources égyptiennes indiquent qu’il y a du changement dans la position israélienne et notamment qu’Israël céderait sur un point fondamental en n’insistant plus sur le lien obligatoire entre la restauration de Gaza et la restitution des dépouilles des deux soldats ainsi que la libération des deux otages !

Cette condition avait été émise par le gouvernement israélien précédent après l’Opération « Gardiens des Murailles » alors que le Hamas ne veut rien entendre et exige la libération de centaines de terroristes. Les organisations terroristes testent à présent la détermination du nouveau gouvernement.

Photo Famille