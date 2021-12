Le tweet provocateur du ministre de la Sécurité intérieure a provoqué de vives réactions, y compris dans l’aile « droite » de la coalition.

Parmi elles :

Le conseil des localités juives de Judée-Samarie : « Rien que ce soir (lundi), cinq Israéliens ont été blessés par des jets de pierres sur les routes de Judée-Samarie. Il y a deux semaines, un Juif a été tué par un enseignant arabe (…) Avez-vous parlé à votre interlocutrice des dizaines de blocs de pierres, cocktails Molotov et autres actes terroristes quotidiens contre des civils, des soldats ainsi que des policiers qui sont sous votre responsabilité ? Nous exigeons urgemment des excuses ainsi qu’un message de désolidarisation du Premier ministre concernant vos propos ».

Le Likoud : « Le ministre de la Sécurité intérieure qui il y a quelques jours à peine a expliqué les derniers attentats par des ‘mobiles personnels’ salit aujourd’hui Israël lors d’une rencontre avec une responsable étrangères au lieu de condamner l’augmentation du terrorisme palestinien. Le gouvernement Benett continue à dérailler ».

Amihaï Shikli (dissident Yamina) : « La ‘violence des Juifs de Judée-Samarie’ est le nom de code d’une campagne antisémite qui se répand dans le monde contre l’Etat juif. Cette campagne est orchestrée par l’Union européenne avec des gros budgets et relayée par ses mercenaires tels que B’Tselem, Shovrim Shetika et Cie. Il est terrifiant de voir qu’un important ministre du gouvernement israélien soutient ces calomnies alors qu’en m’eme temps le pays connaît une vague d’attentats ».

Ayelet Shaked – ministre de l’Intérieur : « Omer Bar Lev, vous vous êtes trompé. Les habitants juifs sont la crème du pays et les successeurs des pionniers des vallées et des collines. La violence contre laquelle il faut s’insurger est celles des dizaines de jets de pierres et de cocktails Molotov quotidiens contre des Juifs, uniquement parce qu’ils sont Juifs, et tout cela avec le soutien de l’Autorité Palestinienne. Je vous conseille d’en parler un peu à Victoria Nuland.

Betzalel Smotritch – président de Hatziyonout Hadatit : « Vous êtes tout simplement un salaud ! Des centaines de milliers de vaillants habitants juifs subissent quotidiennement le terrorisme et ont déjà pays un prix lourd et vous, vous les salissez de manière immonde et participez à la campagne mensongère et antisémite qui les salit pour que vous apparaissiez comme ‘éclairé’ et pour plaire à une bande d’hypocrites. Honte à vous, piètre individu et ‘merci’ à Ayelet Shaked grâce à laquelle vous êtes devenu ministre ! »

Moshé Arbel – Shass : « Quelle honte ! Un ministre du gouvernement émet des calomnies qui vont diffuser dans le monde et il se range aux côtés du narratif arabe et des ennemis d’Israël »

Sim’ha Rotman – Hatziyonout Hadatit : « Ne ressentez-vous donc aucune honte ? Des Juifs sont poignardés et abattus dans les rues, parce qu’ils sont Juifs, sous votre responsabilité, et vous osez parler de la ‘violence des habitants juifs de Judée-Samarie’ ? Des concerts de tirs chaque nuit à Lod et vous racontez des sornettes pour des graffitis de quelques jeunes oisifs et écervelés ? Que des gens diffusent ce genre de calomnies est connu. Mais que vous les relayiez…!!! »

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, appelle le Premier ministre Naftali Benett a « condamner fermement les propos de son ministre de la Sécurité intérieure ».

Matan Peleg – président d’Im Tirtsou : « Les Arabes israéliens ont assassiné près de 120 de leurs concitoyens arabes durant cette année. Pendant ce temps, ils ont aussi tiré, poignardé, lapidé et tabassé des Juifs. Mais pour le cofondateur de Shalom Akhshav, devenu aujourd’hui ministre de la Sécurité intérieure, l’essentiel est de se ranger aux côtés de gouvernements pour délégitimer les habitants juifs de Judée-Samarie. Incroyable… »

Omer Bar-Lev persiste et signe…

Au lieu de reprendre ses propos et reconnaître qu’il est allé beaucoup trop loin, le ministre de la Sécurité a réagi aux critiques par le dédain et a au contraire renforcé ses propos : « Je comprends qu’il est vraiment difficile pour certains d’entre vous lorsqu’on vous présente un miroir devant les yeux, qui montre la violence d’habitants juifs extrémistes qui est vue dans le monde entier, et du fait que les gouvernements étrangers s’y intéressent. Je conseille à ceux pour qui c’est difficile qu’ils boivent un verre d’eau. » Et d’établir un parallèle ignoble : « Je continuerai à combattre le terrorisme palestinien comme s’il n’y avait pas de violence des colons extrémistes et je continuerai à combattre la violence des colons extrémistes comme s’il n’y avait pas de terrorisme palestinien ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90