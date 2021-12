La chaîne Hadashot 13 a diffusé un reportage saisissant sur un phénomène attristant qui illustre une situation absurde : des Juifs qui souhaitent se rendre librement sur le Mont du Temple se déguisent en Arabes pour contourner les consignes draconiennes de la police.

Le mouvement « ‘Hozrim LaHar » a pris l’initiative de véritables stages de formation lors desquels des Juifs apprennent la langue, la culture et les coutumes arabes ainsi que les règles et les prières élémentaires de l’islam, ce qui leur permet d’entrer sur le Mont du Temple par toutes les portes, à tout moment permis aux musulmans et sans devoir présenter de pièce d’identité ou subir des fouilles corporelles humiliantes.

L’organisation « ‘Hozrim LaHar » explique : « Depuis quelques années nous organisons des formations dans le but de permettre à des groupes de Juifs de se rendre sur le Mont du Temple sans limitations. Nous ne sommes pas prêts à accepter les plages horaires limitées, les limitations de mouvement et de comportement ainsi que les humiliations que subissent les fidèles juifs par la police. Cette situation doit changer. Si l’Etat n’ouvre pas toutes les portes du Mont du Temple aux Juifs à toute heure nous ferons en sorte que de plus en plus de Juifs le fassent et appliquent leurs droits et devoirs sur l’esplanade (…) Bien évidemment, cette montée déguisée se fait de manière sécure et prudente mais nous n’acceptons plus cette formule de ‘baril de poudre’ ainsi que les déclarations alarmistes de la police. Il n’y a aucun danger à la montée de Juifs à toute heure de la journée et il est du devoir de l’Etat et de la police d’ouvrir en grand et de manière officielle les portes du Mont du Temple aux Juifs, car c’est le lieu le plus sacré du peuple juif. Il est temps de mettre fin à ce préjudice historique qui consiste à interdire aux Juifs de mettre en pratique leurs droits, ce qui est contraire à la logique, à la loi et au projet sioniste ».

Le communiqué conclut : « Pour tout Juif qui sera refoulé ou interdit d’accès, dix Juifs s’y rendront par les autres portes ».

