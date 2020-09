Le ministre de la Défense Benny Gantz s’est envolé pour les Etats-Unis pour 24h. Il y tiendra des « entretiens sécuritaires » et sera notamment reçu par le secrétaire à la Défense Mark Asper et des hauts responsables de l’Administration américaine. Avant d’entrer dans l’avion, Benny Gantz a indiqué que le but de ces entretiens est d’étudier divers moyens de combattre l’Iran et également d’assurer la continuité de la supériorité militaire d’Israël dans la région.

Photo Flash 90