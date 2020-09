Un sondage a été réalisé auprès de 1270 Arabes dits ‘palestiniens’ à propos de la situation actuelle. Il donne des résultats « intéressants » qui doivent probablement fortement déplaire à Abou Mazen et à l’Autorité Palestinienne.

Ils sont par exemple 62% à appeler au départ du chef de l’AP et 31% seulement à se dire satisfaits de l’action de l’AP. 62% considèrent qu’elle est corrompue et 80% estiment qu’elle est devenue un « poids » pour eux. Par contre, la popularité d’Ismaïl Hanyeh, chef du Hamas, est élevée. Si des élections « présidentielles » avaient lieu aujourd’hui, 52% des personnes voteraient en faveur du chef du Hamas contre 39% en faveur d’Abou Mazen. Les principaux griefs à l’encontre de l’AP sont d’ordre écononomique. En Judée-Samarie, le Fatah reste toutefois le mouvement le plus populaire.

Sur l’accord de normalisation entre Israël et des pays du Golfe, ils sont 86% à estimerque ces accords ne servent que les intérêts d’Israël contre 8% qui pensent que cela sert aussi la « cause palestinienne ». Ils sont 53% à parler de « trahison » et 17% à parler de « déception ». 82% d’entre eux sont convaincus que l’Arabie saoudite suivra le mouvement.

Donnée intéressante, 53% des personnes interrogées considèrent que la direction « palestinienne » et responsable de cette normalisation et 62% à considérer que la sortie des Emirats et de Bahreïn du consensus arabe constitue « le plus grand échec de la diplomatie palestinienne ».

Concernant les relations avec Israël, 62% ne veulent pas du rétablissement de la coordination sécuritaire avec Israël (32% le veulent).

Enfin, 60% considèrent que la solution à deux Etats n’est plus d’actualité.

Photo Amir Lévy / Flash 90