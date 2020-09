Dès la signature des accords de normalisation entre Israël et deux des Etats du Golfe, des internautes américains ont diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle l’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry affirmait en 2016 avec certitude que jamais des pays arabes ne signeront de paix séparée avec Israël sans que la « question palestinienne » ne soit d’abord résolue. Et l’on sait quelle « solution » envisageait l’Administration Obama.

Cette vidéo qui est devenue « virale » montre plus que toute autre chose à quel point l’Administration démocrate n’a pas su lire la carte de ce qui se passe au Moyen-Orient et a ainsi appliqué une politique erronée et dangereuse malgré les avertissements des alliés traditionnels des Etats-Unis.

Les affirmations emplies de certitudes de l’ancien secrétaire d’Etat ainsi diffusées sur le net font aujourd’hui de lui la risée de la plupart des internautes :

« Il n’y aura pas de paix séparée entre Israël et le monde arabe. Je veux que cela soit clair pour vous tous. J’ai entendu des politiciens en Israël dire : ‘Le monde arabe se trouve dans une autre situation aujourd’hui, nous pouvons travailler séparément avec le monde arabe et laisser de côté les Palestiniens’. Non, non, non et encore non ! Je peux vous l’affirmer et j’en ai encore parlé la semaine dernière avec des leaders arabes : il n’y aura pas de paix séparée avec le monde arabe sans le processus avec les Palestiniens et sans la paix avec les Palestiniens. Chacun doit comprendre cela, c’est une situation difficile… »

Les milieux juifs américains proches du Parti républicain se sont naturellement emparés de cette vidéo pour insister sur les risques encourus par tout le Moyen-Orient en cas de victoire de Joe Biden et d’un retour d’une diplomatie démocrate. Joel Patlin, journaliste au Jewish Telegraphic Agency a écrit : « J’avais été étonné de ne voir aucun tweet saluant la signature de l’accord historique de normalisation, mais maintenant je comprends. Cela fait frémir de voir à quel point des ‘spécialistes’ en politique étrangère sont capables de se tromper. Mais il est encore plus révoltant de voir que très peu d’entre eux sont capables de reconnaître qu’ils se sont trompés ».

Et malgré cela, les trois-quarts de la communauté juive américaine vote toujours aveuglément pour le Parti démocrate…

Vidéo:

Photo Issam Rimawi / Flash 90