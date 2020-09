La « maladie » israélienne d’utiliser à tort et à travers des références à la Shoah dans les débats politiques a une nouvelle fois frappé. L’acteur et chorégraphe Omer Zimri, l’un des meneurs du mouvement pour la reprise des activités culturelles a tenu des propos particulièrement odieux et indécents à la rue Balfour : « Même durant la Shoah, dans les ghettos, les nazis n’ont pas tué la culture comme vous (le gouvernement) le faites aujourd’hui ».

Il a ensuite appelé les responsables de toutes les institutions culturelles du pays à ouvrir de force durant la période du confinement, « car le gouvernement ne comprend que la force ».

Photo Facebook