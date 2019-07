Le nouveau député communiste Ofer Kassif (Hadash-Liste arabe unifiée) a posté une vidéo révoltante. Il s’est rendu dans le village d’Issaouiah avec la députée Aïda Toumah-Suleiman, où à deux reprises ces derniers jours, un terroriste a tiré des fusées pyrotechniques sur des gardes-frontières. Dans les deux cas, les forces de sécurité ont répliqué en état de légitime défense et ont abattu les terroristes, dont l’un est mort, l’autre se trouvant dans un état critique à l’hôpital Hadassa du mont Scopus.

Mais en tant que bon communiste, pour Ofer Kassif, le narratif et la propagande sont plus importants que les faits: « Les forces d’occupation ont envahi le quartier et ont semé le désordre, tuant même le shahid Hamad Samir Avid, à l’endroit même où nous nous trouvons ». Le député a également affirmé (d’après des témoignages recueillis sur place…) que les gardes-frontières ont menti et qu’ils n’étaient aucunement en danger. « Nous sommes là pour exprimer notre solidarité avec la famille de la victime et avec les habitants du village », a dit le député avant de poursuivre ses accusations anti-israéliennes et de conclure: « La seule solution est l’extirpation de l’occupation ».

Vidéo:

العربية ↡הכפר עיסאוויה נמצא עשורים תחת כיבוש וסובל מהתנכלויות חוזרות ונשנות בידי כוחות הדיכוי. הגענו היום, חברתי ח"כ עאידה תומא סלימאן ואני, לבקר בכפר, לחזק ולעודד את קורבנות האלימות המשטרתית ולקרוא יחד איתם לסיום הכיבוש והאלימות ולמען שלום צודק.قرية العيساوية تقبع تحت الاحتلال منذ سنوات عديدة، ويعاني سكانها من مضايقات متكررة من قبل قوات القمع والاضطهاد. زرنا القرية اليوم أنا ورفيقتي النائبة عايدة توما – سليمان للتضامن والوقوف بجانب ضحايا العنف الشرطوي ومن أجل الدعوة لإنهاء الاحتلال والعنف وتحقيق السلام العادل. Publiée par ‎עופר כסיף Ofer Cassif عوفر كسيف‎ sur Dimanche 30 juin 2019

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90