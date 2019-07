Cela fait quelques semaines que des tractations ont lieu entre le parti Zehout de Moshé Feiglin et la Nouvelle Droite de Naftali Benett dans le but de former un bloc technique voire une alliance politique entre les deux partis. Les négociations ont bien avancé mais elles butent sur un point notamment: Moshé Feiglin exige que des primaires ouvertes aient lieu pour désigner celui qui sera placé en tête de cette liste, alors que Naftali Benett n’est pas très favorable à cette idée. Dimanche, Moshé Feiglin a lancé un ultimatum à Naftali Benett: si d’ici la fin de la semaine un accord n’est pas trouvé, les deux partis se présenteront séparément, ce qui n’est pas de très bon augure.

De son côté Naftali Benett a affiné la plateforme politique de la Nouvelle Droite en trois axes: quiconque se reconnaît dans une économie libérale, dans un judaïsme qui tend ses bras et n’emploie pas de coercition ainsi que dans l’intégralité d’Erets Israël a sa place dans la Nouvelle Droite.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90