On l’a compris ces derniers mois, en Israël, sur le plan politique, tout est possible. Le dernier épisode parle de la dissolution de la Knesset.

Celle-ci a été annoncée par le Premier ministre Naftali Bennett aux côtés de celui qui lui succèdera après la dissolution, Yaïr Lapid, il y a tout juste une semaine.

Depuis, on assiste à un renversement des tendances. La coalition, qui jusqu’à il y a quelques jours, criait à qui veut l’entendre que des élections, maintenant, seraient une catastrophe pour le pays, veut à tout prix qu’elles aient lieu. De l’autre côté, l’opposition qui n’a pas ménagé ses efforts pendant une année pour faire tomber le gouvernement et qui était prête à entrer dans une cinquième campagne électorale consécutive pour l’empêcher de se former, fait maintenant tout pour qu’il n’y ait pas d’élections.

La politique israélienne est une curiosité qui n’en finit pas de se réinventer!

Aujourd’hui (lundi), la coalition tient à présenter devant la Knesset la loi sur la dissolution, mais l’opposition lui met des bâtons dans les roues. En effet, celle-ci, aidée en ce sens par certains députés de la coalition, comme Ayelet Shaked et Nir Orbach, ne comptent plus ses heures pour tenter de former un gouvernement dans la Knesset actuelle. L’objectif est double: éviter à l’Etat de dépenser près de 3 milliards de shekels pour organiser le scrutin et empêcher Yaïr Lapid de s’installer dans le fauteuil du Premier ministre.

Mathématiquement, l’équation n’est pas simple. En effet, si l’année dernière, le bloc de droite n’a pas réussi à former un gouvernement, c’est parce qu’il n’avait pas la majorité pour. Les choses auraient-elles changé depuis? Un an de gouvernement Bennett-Lapid a ramené au bercail des députés comme Shaked, Silman, Orbach et peut-être Kara. Mais les autres? Apparemment, il y a peu de raisons pour l’opposition de fonder des espoirs dans les députés de Tikva Hadasha qui affichent un front commun contre Bibi, de même que ceux d’Israël Beitenou ou de Kahol Lavan. On voit mal d’où pouvait venir le salut de l’opposition.

Pourtant, les efforts sont intenses: Betsalel Smotrich (Hatsionout Hadatit) a avoué ne dormir que trois heures par nuit en ce moment afin de constituer un gouvernement de droite dans la Knesset actuelle. Ayelet Shaked a même déclaré qu’il lui fallait encore une semaine pour que ce gouvernement existe.

»Que celui qui a des difficultés à surmonter ses rancoeurs personnelles, rentre chez lui. Il ne mérite pas d’être un représentant du public », a déclaré Betsalel Smotrich, »Il y a une majorité de droite à la Knesset, nous retournerons chaque pierre pour éviter des élections. Il y a une chance même si je ne peux rien promettre ».

A l’heure qu’il est la commission de la Knesset, présidée par Nir Orbach, doit se réunir. Le vote de la dissolution n’est toujours pas acquis et l’opposition durcit ses positions et réclame de reporter le vote à la semaine prochaine.

Une soirée de rebondissements politiques en perspective?