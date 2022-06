Depuis l’annonce de la dissolution de la Knesset, les questions sur l’avenir politique de Naftali Bennett se multiplie. Sa popularité est au plus bas et il y a peu de chances qu’il intègre une liste en tant que numéro 2 ou 3. Le retrait de la vie politique semble l’option la plus probable, et celle qu’il aurait énoncé plus d’une fois auprès de ses proches collaborateurs.

Il semblerait qu’il s’appête à se retirer dès qu’il aura passé le flambeau à Lapid. Il ne resterait pas au gouvernement. Il ne resterait qu’à un poste où il pourrait aider Lapid sur les questions sécuritaires.

Hier, le Premier ministre sortant a reçu dans son bureau, Ayelet Shaked et Matan Kahana, les numéros 2 et 3 de son parti, Yamina. Les discussions ont été tendues, Shaked et Kahana n’étant pas sur la même longueur d’ondes. La première veut tirer le parti vers une collaboration avec Netanyahou, le second s’y oppose. Si Bennett devait effectivement partir, la guerre autour de l’héritage de Yamina se jouerait entre ces deux visions. Apparemment, c’est Shaked qui reprendrait les rênes du parti. Kahana, quant à lui, pourrait se voir proposer une place sur une liste comme celle de Yesh Atid ou Kahol Lavan. Mais rien n’est encore joué et les deux ténors sont décidés à ne pas entamer une traversée du désert avec leur chef, Naftali Bennett.