Veronika Honkasalo, parlementaire finlandaise de l’Alliance de gauche, a préparé une proposition de loi demandant au gouvernement finlandais d’interdire l’importation de toute marchandise fabriquées par des entreprises juives de Judée-Samarie, du Golan et des parties de Jérusalem libérées en 1967. Le texte est formulé de manière particulièrement hostile : « …de produits venant de zones dans lesquelles la puissance occupante entraîne de graves violations du droit humanitaire international ou des droits de l’homme, y compris des démolitions de maisons dans lesquelles habitent des familles, des expulsions de force afin de permettre l’installation de colonies illégales par la puissance occupante ».

Le texte de loi poursuit : « La Finlande fait partie des pays qui défendent le droit international, qu’elle est engagée envers les valeurs universelles de l’Onu et qu’elle applique de manière active le droit international, la démocratie et les droits de l’homme. Il est donc de notre devoir de ne pas pratiquer une politique commerciale qui permettrait de soutenir des économies qui violent les lois internationales et entraînent des violations des droits de l’homme dans les zones occupées ».

La députée recueille actuellement des signatures auprès de ses collègues pour pouvoir présenter le texte au parlement au début du mois de février.

Photo HietaParta / Pixabay