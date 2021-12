Tsahal a barré la route à un acheminement d’eau vers ‘Homesh en remplacement des réservoirs d’eau que l’Administration civile en Judée-Samarie a détruits vendredi matin. Ces réservoirs d’eau étaient présents depuis des années et étaient utilisés pour les besoins de la yeshiva et des étudiants. Betzalel Smotritch a réagi en écrivant : « Le gouvernement de gauche de Naftali Benett se soucie de procurer de l’eau et de l’électricité à des terroristes mais assèche des Juifs ».

Photo yeshiva ‘Homesh