Les faits se sont déroulés cette nuit (dimanche à lundi) à Beth Lehem. La police enquête sur trois soldats druzes de Tsahal qui auraient jeté un explosif sur une maison palestinienne, en guise de vengeance après l’enlèvement du corps de Tiran Fero, z’l, la semaine dernière à Djénine.

Le chef de la communauté druze en Israël, Mowafak Tarif, a condamné cet acte. »Il n’y a aucune justification ni légitimité à un tel acte illégal contre un homme ou un bien. Ce n’est pas l’esprit ni la voie des soldats de Tsahal en général et des soldats druzes en particulier. Avant de sceller le sort d’un ou l’autre des soldats, il convient de mener l’enquête », a-t-il précisé.

Le ministre de la Défense Benny Gantz, quant à lui, a déclaré: « Si cela est avéré, il s’agit d’un fait très grave qui nécessite un jugement ».

De la même façon, l’oncle de Tiran Fero, a condamné l’acte s’il s’avère qu’il a bien été perpétré par les trois soldats pour venger son neveu.

Rappelons qu’après l’enlèvement de Tiran Fero et avant que ne soit rendu son corps – 30 heures plus tard- cinq ouvriers palestiniens avaient été enlevés et frappés par des hommes armés. Il semblerait qu’il se soit agi de Druzes qui tentaient par ce biais de faire pression sur les terroristes qui avaient enlevé Tiran Fero. La police était intervenue et avait libéré les ouvriers qui ont ensuite été soignés à l’hôpital à Nahariya.