A la demande du chancelier autrichien Sebastian Kurz une vidéoconférence a été organisée jeudi entre son bureau, les ministères autrichien et israélien de la Santé, et des membres du conseil israélien de la Sécurité nationale. La partie israélienne a présenté aux Autrichiens le modèle israélien pour l’opération de vaccination et a répondu aux questions relatives au combat contre le Corona.

Par ailleurs, de nombreux journaux étrangers soulignent le leadership mondial d’Israël dans l’opération de vaccination de la population, parmi eux le « Guardian » et le « Daily Mail » britanniques, le « Corriere della Serra » italien ou encore le « Clarin » argentin.

Photo Ohad Zwigenberg / Flash 90