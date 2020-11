Jour historique en Israël : c’est dans les hôpitaux Hadassa Ein Karem de Jérusalem et Shiba de Tel-Hashomer qu’ont été effectués les premiers essais cliniques sur êtres humains du vaccin contre le Corona développé par l’Institut national de recherche biologique de Ness Tziona.

Aner Otolgani, du kibboutz Telalim, 34 ans, a été le premier « cobaye » en Israël. Il est docteur en immunologie à l’Université Ben-Gourion et il s’était immédiatement porté volontaire pour un essai clinique du vaccin. Après avoir reçu l’injection, il a déclaré : « Je suis ému mais surtout très confiant dans la réussite de ces essais. Je pense que les jeunes qui sont en bonne santé devraient prendre part à ces essais afin de faire avancer rapidement le dossier. L’administration de ce vaccin est similaire à celle du vaccin contre la grippe qui est également très important pour nous tous… ».

Le Prof. Yossi Caraco, directeur du Centre de recherche clinique à l’hôpital Hadassa, a souligné que ce jour historique est le résultat d’un travail approfondi qui a duré de longs mois et a mobilisé beaucoup de participants : « Il s’agit d’un immense succès pour les scientifiques de l’Institut national de recherche biologique, qui ont réussi en un temps record à mettre au point un vaccin qui n’a rien à envier à ceux développés aux plus grands laboratoires à travers le monde. C’est aussi un succès pour l’équipe du Centre de recherche clinique à l’hôpital Hadassa qui a participé à ces recherches (…) Je suis plein d’espoir qu’après la deuxième et la troisième phase des essais cliniques, nous aurons un vaccin efficace et sûr que nous pourrons proposer à la population israélienne au courant de l’année prochaine ».

Photo Yonatant Sindel / Flash 90