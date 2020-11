Sans se nommer l’un l’autre, les ministres et des Finances et de la Santé continuent de plus belle à se lancer des piques à propos de la réouverture de l’activité économique et notamment des commerces. Dimanche matin, le ministre des Finances Israël Katz a appelé à la réouverture des commerces de rues dès mardi. En réponse, le ministre de la Santé Yuli Edelstein a écrit sur Twitter : « Ceux qui appellent aujourd’hui à une réouverture imprudente de l’économie, après ce léger redémarrage de la contamination, nous mènent directement et délibérément vers un troisième confinement et à une catastrophe économique, sociale et sanitaire. Je comprend la détresse des commerçants. Nous devons les aider et leur fournir un filet de sécurité économique. Mais il ne faut pas oublier qu’une réouverture trop rapide du marché maintenant signifie à terme un nouveau confinement. L’insouciance mènera à une condamnation à mort de nombreuses entreprises ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90