Prenez vos vacances d’été avec LPH Vacances :

2 séjours (1 semaine ou 5 jours sans shabbat)

Du 1er au 8 août ou du 8 au 12 août.

Au Kfar Nofech de Rosh Hanikra, une ambiance club.

Sports, cours de gym, activités enfants, visites guidées

Soirées présentées par Avraham Azoulay, avec des invités de marque !

Shabbat en présence du rav Elie Kling

Mais aussi, à votre disposition dans le village, terrain de foot, une salle équipée de musculation et cardio, et un spa (Jacuzzi, sauna, hammam, et possibilité de massages détentes (en supplément)).

Pour informations et réservations, contacter le :

073-3202425 058-3501206

Accueil sous présentation Tav Yarok ou Test PCR