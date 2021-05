Le n° 2 du Hamas dans la bande de Gaza, Salah al-Harouri, a tenu à apporter son soutien aux émeutiers de Jérusalem et a lancé un appel à l’insurrection générale en empruntant le ton martial caractéristique des organisations terroristes arabes : « Le prochain combat sera la combat pour Jérusalem et les lieux saints. Tout le peuple palestinien devra prendre part à ce combat. L’assaut sur Jérusalem constituera la début d’une campagne dans laquelle Israël sera défait ». Il a demandé aux jeunes émeutiers de « tout faire pour défendre Jérusalem et pour frapper l’ennemi en tout lieux »…

Photo Flash 90