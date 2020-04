Jeudi s’est tenue une manifestation d’un goût plus que douteux à Tel-Aviv. A l’appel d’organisations de gauche, les manifestants sont tous venus vêtus d’un T-Shirt noir, d’un masque noir et coiffés dune casquette noire, au nom de de la ritournelle de »défense de la démocratie ». Debout au garde à vous et scandant des slogans à l’unisson, ce rassemblement ramenait à des images venues de périodes sombres.

Ce qui a fait réagir le député Uzi Dayan (Likoud) qui a déclaré: « Face à cette scène, il n’y a pas besoin d’être un ‘détecteur de processus’ pour comprendre que cette manifestation rappelait celles des chemises noires ». Le député faisait allusion aux propos de l’ancien chef d’état-major adjoint Yaïr Golan qui avait visé la droite israélienne à Yom Hashoah de 2016 en croyant déceler en Israël un processus identique à celle de l’Allemagne des années 1930!

Vidéo:

https://video.ftlv6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.24130-2/95513837_181352819992769_2631184799080396140_n.mp4?_nc_cat=101&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=Ziwk1YO-9s8AX_M1G98&_nc_ht=video.ftlv6-1.fna&oh=e1dab5e23b15ff0332e4c201f56a8aba&oe=5ED22CBA

Photo Yonatan Sindel / Flash 90