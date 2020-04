Carmay-Hanadiv est un projet immobilier unique qui propose aux nouveaux (et anciens) immigrants de France de nombreux avantages.

En voici les principaux :

⭐️ L’emplacement vous offre une qualité de vie sans compromis.

– Topographie particulière, proximité avec de vastes forêts.

– Accès rapide vers toute destination et de toute provenance.

– À 30 min. de Tel-Aviv et 40 min. de Jérusalem.

– À 15 min. des plus belles plages d’Israël (Nitzan, Ashdod, Ashkelon).

⭐️ Les logements à Carmay-Hanadiv

– Près de 500 familles ont déjà acquis un logement à Carmay-Hanadiv.

– Grand choix d’appartements haut-de-gamme – 4-5-6 pièces et penthouses

– Prestations techniques élevées à des prix attractifs. Par exemple : un T4 à partir de NS 1,265,000 (~332,000 Euros).

⭐️ La Communauté

La communauté chaleureuse et conviviale issue du Garin Torani sera heureuse d’accueillir ses frères et sœurs et de leur apporter un soutien à tous les niveaux pour une intégration réussie.

Plusieurs familles francophones se sont déjà installées dans ce nouveau quartier. Le Rav Yoël Kling sera heureux de vous apporter un encadrement spirituel, donner des cours de Thora, etc.

⭐️ Les établissements scolaires

– Carmay-Hanadiv est entouré d’excellents établissements scolaires de toutes tendances.

– De nombreuses activités extra-scolaires sont prévues pour les enfants de tous les âges : pour ne citer que quelques exemples, des mouvements de jeunesse, un grand centre sportif, des ateliers de travaux manuels, des ateliers de musique, théâtre, etc.

⭐️ Le HUB de l’Emploi Qualita vous apportera son soutien pour vous aider à trouver un emploi.

– La région de Carmay-Hanadiv est en plein essor industriel et high-tech. Par exemple :

– La société Intel investit 5 milliards de dollars pour son nouveau centre à Kiriat-Gat. (à 15 min. de Carmay-Hanadiv).

– Ouverture d’un nouveau centre hospitalier à Ashdod.

– Ouverture de nouveaux établissements scolaires, etc…

⭐️ La Mairie de Kiryat-Malachi.

– La municipalité et Eli Zohar en tête ont défini l’Alya et l’intégration réussie comme objectif ultime.

– Elle soutient le projet d’accueillir des Olim et offre la possibilité d’étudier dans un Oulpan sur place.

– La ville est en plein essor avec la construction d’un grand centre sportif ainsi que de nombreux autres projets.

⭐️ Conseil juridique

– Un avocat et notaire – (parlant français et hébreu) se met à votre disposition pour vous aider à réaliser l’acquisition d’un appartement.

⭐️ Tanya est à votre disposition pour tout renseignement

Une intégration réussie et en douceur est possible.

Portable : 054-5405603 Email : tanya@carmay-hanadiv.co.il

http://bannerim.com/karmey_french/index.html