L’union des étudiants de la célèbre université de Yale (Connecticut) a adopté une motion particulièrement antisémite, accusant Israël de pratiquer un « génocide et une épuration ethnique en Palestine » ! L’initiative du texte émane d’un groupe d’étudiants sous le nom de « Yalies 4 Palestine » qui ont demandé et obtenu l’adhésion de l’union des étudiants.

Allant tout droit dans le courant anti-blanc en progression dans des cercles démocrates, la déclaration dit également : « Tour comme les Etats-Unis ont mis en place un régime suprémaciste blanc contre les citoyens afro-américains, Israël applique aujourd’hui un régime similaire (…) Nous appelons les étudiants de Yale à reconnaître le parallèle entre l’oppression raciste contre les noirs aux Etats-Unis et l’oppression impérialiste à travers le monde (…) De même que l’armée israélienne applique l’apartheid envers les Palestiniens, le régime américain applique la suprématie blanche envers les afro-américains ».

L’activiste arabe israélien Youssef Haddad, qui défend l’image d’Israël dans de nombreux forums internationaux et sur les réseaux sociaux, a dénoncé cette résolution : « Lorsque ce genre de texte est adopté dans l’une des universités les plus prestigieuses du monde, qui a produit des pris Nobel, des illustres personnalités et même des présidents américains, on se rend mieux compte des effets dévastateurs du lavage de cerveau pratiqué au Congrès par des élues telles que Rashida Tlaib, Ilhan Omar et d’autres qui causent un dommage énorme à l’Etat d’Israël à long terme en instillant la haine. »

Sans oublier le fait que les étudiants actuels des universités américaines occuperont demain des postes-clé, parfois au haut sommet de la pyramide dans l’administration américaine.

