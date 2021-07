Le ministre des Affaires étrangères a attaqué l’opposition juste avant la séance plénière sur la loi de citoyenneté lors de laquelle le Likoud et ses alliés pourraient voter contre la position de la coalition. Yaïr Lapid a déclaré : « Pour les partis de l’opposition, il est plus important de voter contre cette loi que d’agir en fonction des intérêts du pays. Si l’opposition vote contre le texte elle aura prouvé qu’il est plus important pour elle d’être contre le gouvernement qu’en faveur du pays ».

Soit. Au mois d’avril 2019, le chef de l’opposition de l’époque déclarait : « Netanyahou ! Nous allons vous pourrir la vie. Nous allons exiger une commission d’enquête sur l’affaires de sous-marins et nous n’aurons de tranquillité tant qu’il n’y aura pas d’acte d’accusation. Nous allons transformer la Knesset en champ de bataille… »

Il s’appelait Yaïr Lapid.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90