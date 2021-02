UNRWA : la punition des Emirats et du Bahreïn

Alors que les Etats-Unis de Joe Biden s’apprêtent à restaurer leur aide financière à l’UNRWA, les Emirats arabes unis et le Bahreïn ont pratiquement coupé les vivres à cette agence de l’Onu qui est un puits sans fond, qui perpétue le statut de « réfugié palestinien » et couvre un enseignement à la haine et à la violence dans les écoles qu’elle gère.

Ce n’est certes pas pour ces raisons que ces deux Etats du Golfe veulent punir l’Autorité Palestinienne mais parce que cette dernière a réagi de manière particulièrement ingrate et violente envers ces deux pays grands donateurs après la signature des Accords d’Abraham, les accusant de « traîtrise » et d’avoir « planté un couteau dans le dos du peuple palestinien, de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa ». Abou Mazen avait même rappelé ses deux « ambassadeurs » en signe de protestation. Sans parler des manifestations dans les villes arabes « palestiniennes » où les portraits des dirigeants de ces émirats étaient brûlés.

Si en 2018, l’aide annuelle des Emirats arabes à l’Unrwa s’était élevée à 53 millions de dollars et 51 millions de dollars en 2019, cette aide est tombée à…un million de dollars en 2020.

A Ramallah on compte désormais sur l’Oncle Joe pour combler autant que faire se peut cette perte d’argent et continuer à alimenter cette fabrique de haine, une situation on ne peut plus paradoxale et absurde.

