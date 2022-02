Israël a officiellement retiré son veto à la réintégration des Etats-Unis à l’Unesco. L’Administration Biden a longtemps exercé des pression sur le Premier ministre Naftali Benett et le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid qui ont finalement accédé à la demande américaine. Les Etats-Unis et Israël avaient quitté cette organisation internationale en 2017, l’ancien président Donald Trump et l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou considérant qu’elle était nettement anti-israélienne.

Chargée de promouvoir « l’éducation et la culture », l’Unesco n’avait cependant pas hésité à adopter des résolutions révisionnistes qui qualifiaient les sites historiques juifs les plus importants d’Israël de « patrimoine palestinien » et « territoires occupés », à l’image du Kotel, du Caveau des Patriarches ou le Tombeau de Rachel.

Autres gouvernements, autres priorités, le président Biden veut réintégrer l’Unesco. Une fois « l’obstacle » israélien surmonté, le Congrès américain va devoir voter un budget de plus d’un demi-milliard de dollars en faveur de l’Unesco comme arriérés pour les années 2017-2021!

En 2011, l’Unesco avait adopté la « Palestine » comme Etat membre à part entière, et depuis lors, l’Autorité Palestinienne, aidée par la Jordanie, fait du lobbying pour « palestiniser » ou « islamiser » un maximum de sites situés en terre d’Israël.

