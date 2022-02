Betzalel Smotritch offensé par la communauté juive britannique

Le président du parti sioniste religieux « Hatziyonout Hadatit » est en Grande-Bretagne pour y rencontrer des rabbins, des organisations juives et des dirigeants communautaires dans le cadre des réformes prévues par le ministre des Cultes Matan Kahana. Mais il ne s’imaginait pas que l’organe faîtier représentant le judaïsme britannique, le Board of Deputies of British Jews, allait lui signifier qu’il est « persona non grata » en Grande-Bretagne ! C’est la première fois qu’un tel scénario se produit envers une personnalité israélienne qui se rend dans le pays.

Le scandale n’est pas seulement dans le fait que les représentants officiels de la communauté « montrent la porte » à une personnalité venue d’Israël mais dans le communiqué virulent et méprisant publié par l’organisation : « Nous repoussons les opinions odieuses de Betzalel Smotritch et son idéologie qui provoque la haine, et appelons tous les membres de la communauté juive britannique à lui montrer la sortie. Retournez à votre avion, Betzalel, vous serez une honte éternelle. Vous n’êtes pas le bienvenu ici ».

Le député a répondu en écrivant : « Communauté juive de Grande-Bretagne, je vous aime ! Nous ne sommes pas obligés d’être d’accord ».

En Israël, certains ont cru utile de soutenir le Board of Deputies of British Jews. Le ministre en charge des relations avec la Diaspora, Nahman Shaï (Parti travailliste) a demandé à Betzalel Smotritch de revenir en Israël et a écrit : « Smotritch n’a rien à chercher en Grande-Bretagne (sic). La communauté locale a déjà exprimé son avis. Le racisme n’a sa place nulle part (re-sic). Revenez à la maison ! »

Le vice-ministre de l’Economie Yaïr Golan (Meretz) a félicité « la position morale des Juifs britanniques » et espéré « qu’une telle chose se produise en Israël ».

A l’inverse, Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a soutenu son chef de parti et a écrit : « Le Board of Deputies of British Jews a oublié ce qu’est être juif ».

Photo Sraya Diamant / Flash 90