La trentaine, Julian et Susana ont traversé l’Europe pour de courtes vacances en Israël. Ce couple d’Allemand était jeudi à la Mer Morte. Ce jour-là, ils ont eu à la fois, pas de chance… et beaucoup de chance.

Une petite baignade dans la Mer Morte. Pour Julian et Suzana, c’était l’affaire d’une heure, tout au plus. Ils garent leur voiture de location près de la plage flambant neuve des hôtels et partent faire trempette. Mais lorsqu’ils sortent de l’eau et regagnent leur véhicule, une bien mauvaise surprise les attend.

Selon des témoins, deux bédouins ont trafiqué la serrure de leur voiture et ont démarré en trombe en direction du désert. Les voleurs ont emporté avec eux les valises des deux touristes, leurs passeports, leurs portefeuilles, bref, tout ce qu’ils possédaient.

