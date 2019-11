La situation politique déjà très embrouillée s’est encore compliquée dimanche matin avec une déclaration faite par des dirigeants de la Liste arabe selon laquelle ils ne soutiendront en aucun cas un gouvernement Gantz minoritaire dont ferait partie Avigdor Lieberman et son parti. Par ailleurs, le député Youssef Jabarin a accusé le Premier ministre d’avoir volontairement créé une panique factice concernant la possibilité d’un gouvernement Gantz minoritaire soutenu de l’extérieur par la Liste arabe.

Mais à droite, on continue à se méfier d’un tel scénario, tant l’aversion envers Binyamin Netanyahou est tenace à Bleu-Blanc, à gauche et dans la Liste arabe. Les ministres et députés se suivent pour exhorter Benny Gantz et ses trois acolytes à ne pas se diriger vers ce scénario et à préférer la formule présentée par le président Rivlin d’une coalition large et sans exclusions.

A moins de trois jours de la fin du délai légal, Benny Gantz se retrouve avec un bloc de 44 députés uniquement et un choix entre deux options: un gouvernement minoritaire avec Avigdor Lieberman mais sans les Arabes (52 députés) ou avec la Liste arabe et sans Lieberman (57 députés)…

Le président d’Israel Beiteinou doit rencontrer dimanche après-midi le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour une nouvelle tentative de trouver une solution.

