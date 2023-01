Cette nuit (mardi à mercredi), une roquette a été tirée depuis Gaza en direction d’Israël. Elle a fini sa route à l’intérieur de la bande de Gaza et les sirènes n’ont donc pas retenti au sud du pays. La défense passive a précisé que tout s’était déroulé suivant la procédure et que les habitants du pourtour de Gaza peuvent continuer une vie normale sans crainte.

Ce tir de roquette serait une réaction à la montée de Ben Gvir sur le Mont du Temple le matin même, qui aurait donc raté. Aucune organisation terroriste n’a revendiqué ce tir.

L’ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, a critiqué la réaction israélienne face à ce tir de roquette: »Pendant les deux dernières années, nous avons créé une équation militaire, civile et économique face au Hamas et aux organisations terroristes à Gaza qui a permis de passer la période la plus calme depuis des années dans le sud. Hier, le nouveau gouvernement faisait face à son premier test dans ce domaine et il a échoué. Je suis sûr que plusieurs hypothèses ont été envisagées comme cela est toujours le cas, mais il faut l’affirmer: nous devons répondre à chaque roquette, chaque ballon, de manière agressive, claire et nette. Et même si, dans le cas présent, la décision prise était peut-être la bonne, l’hypocrisie des héros du gouvernement derrière leur clavier avec à leur tête le pyromane de Hevron, est flagrante ce matin ».