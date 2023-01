Shlomo Balsam, guide et historien de la Shoah à propos de l’annonce de la reprise des voyages du souvenir en Pologne: « Les Polonais ont atténué leur positionnement. Et ce qui est étonnant c’est que les groupes scolaires et militaires israéliens ne viennent pas encore mais par contre les touristes adultes sont très nombreux à visiter la Pologne ».