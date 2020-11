Une vidéo publiée par les rebelles chiites ‘houthis au Yémen, soutenus par l’Iran, lors d’une cérémonie de fin de promotion de policiers dans la ville de Sanaa. Les futurs policiers scandent des slogans hostiles aux Etats-Unis, à Israël et aux Juifs, et font le salut nazi.

Les ‘Houthis nervis de l’Iran au Yémen, tentent de prendre le contrôle du Yémen pour en faire un Etat vassal de la République islamique. Ils contrôlent un territoire incluant la capitale Sanaa alors que le gouvernement légal siège à Aden, principale ville portuaire du pays.

Vidéo :

With a reprehensible #Nazi fashion & fervor, #Iran-backed #Houthis unabashedly display their appalling #AntiAmerican & #AntiSemitic rhetoric during #police academy graduation ceremony in #Sanaa, #Yemen. 1/4 pic.twitter.com/l9LMofSc2z

