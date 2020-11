Le cabinet interministériel du Corona se réunit dimanche soir pour prendre de nouvelles décisions parmi lesquelles l’imposition d’un couvre-feu nocturne sur certaines villes « oranges » et « rouges », proposition à laquelle s’oppose pour l’instant Bleu-Blanc…

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait une importante déclaration : toutes les personnes qui reviennent actuellement du Danemark devront obligatoirement et immédiatement entrer en confinement et effectuer des tests de dépistages. Cette décision est due à la mutation du virus chez les visons dans ce pays scandinave, et qui est transmissible à l’homme. Une entrée en Israël de cette nouvelle variété de virus pourrait remettre en question tout le processus de sortie de crise ainsi que l’efficacité des futurs vaccins. Jeudi dernier, le gouvernement danois a déjà annoncé des mesures spécifiques de restrictions pour plus de 280.000 habitants du nord-ouest du pays.

Avant de commencer les discussions, le Premier ministre a également déclaré : « Nous sommes au point culminant d’un débat important et approfondi au cabinet du Corona qui durera plusieurs heures car il s’agit d’un sujet très complexe. Je veux m’assurer que nous continuerons à prendre les bonnes décisions, dans un consensus le plus large possible, afin de pouvoir libérer l’économie et le système scolaire sans porter atteinte à la santé des citoyens d’Israël. Nous avons fait redescendre la contamination à l’un des niveaux les plus bas des pays occidentaux et je n’ai aucunement l’intention de faire disparaître cela d’un revers de la main ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90