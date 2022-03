Après près de trois ans d’absence due à la situation sanitaire, une délégation constituée des leaders étudiants de Sciences Po et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est rendue sur le campus de l’Université de Tel-Aviv le dimanche 6 mars 2022 à l’initiative de l’Union des étudiants juifs de France. La visite a eu lieu dans le cadre d’un voyage de découverte et de compréhension d’Israël et de sa société dans toutes ses nuances.