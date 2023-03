Pour la première fois depuis la signature des accords d’Avraham, une délégation de la Knesset part pour le Barheïn. Elle est composée de deux députés de la coalition: Dany Danon (Likoud) – qui dirige la délégation et Dan Illouz (Likoud) et de deux députés de l’opposition: Yifat Shasha-Bitton (Hama’hané Hamamla’hti) et Elazar Stern (Yesh Atid).

Ils participeront sur place à un congrès de l’union interparlementaire, qui compte 179 parlements membres dont la Knesset.

Le séjour des députés israéliens va essentiellement être consacré à la défense d’Israël au sein de ce congrès puisqu’ils vont devoir débattre avec des parlementaires du Proche-Orient autour de résolutions de condamnations d’Israël que ces derniers ont déposées.

Par ailleurs, l’un des objectifs de la délégation est de rallier un maximum de parlements à la mise en oeuvre de sanctions contre l’Iran.

Le sujet des tensions sécuritaires pendant la période du Ramadan sera aussi évoqué et notamment autour du Mont du Temple ainsi que celui de la réponse à donner aux attaques contre Israël de la part des représentants palestiniens au sein des institutions internationales.

Enfin, la délégation israélienne appellera les membres des délégations internationales à condamner le terrorisme et le soutien de l’Autorité palestinienne aux attentats par le biais des salaires versés aux terroristes et à leurs familles.