Dans le cadre de sa politique de promotion de l’image et du statut d’Israël, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU emmènera ces jours-ci une délégation de 13 ambassadeurs de différents pays à l’ONU aux Emirats Arabes Unis et en Israël.

Ce voyage a été préparé en coopération avec la Confédération juive de New York (UJA) et l’ambassadeur emirati grâce »à la paix chaleureuse qui règne entre nos deux pays », a précidé Erdan.

Les pays représentés sont: les Etats-Unis, Belize, le Costa Rica, la Géorgie, Haïti, l’Italie, Malte, la Moldavie, la Roumanie, la Serbie, la Sierra Leone, la Slovénie et la Thaïlande.

Le but de ce voyage est de montrer à ces diplomates la réalité sur le terrain et de leur permettre de mieux comprendre les enjeux. Il intervient dans un contexte d’offensive palestinienne au sein des instances de l’ONU avec le dépôt de résolutions qui visent à délégitimer Israël.

L’ambassadeur Erdan espère ainsi rallier à la cause d’Israël un nombre croissant de pays membres de l’instance internationale.

Les ambassadeurs passeront deux jours aux Emirats. Ils y rencontreront des dirigeants du pays dont le ministre des Affaires étrangères, le Sheikh Abdallah Ben Zayed et visiteront des lieux centraux du pays.

Puis, la délégation s’envolera pour Israël, où elle séjournera cinq jours. Au programme: rencontre avec le Président, le futur Premier ministre et des responsables sécuritaires. Les ambassadeurs se rendront aussi au Kotel, dans les tunnels du Kotel, à Yad Vashem, à l’église du Saint-Sépulcre. Ils iront à la rencontre de responsables de Tsahal au nord du pays. Ils recevront sur place des explications quant aux enjeux sécuritaires et pourront voir de leurs propres yeux, les tunnels creusés par le Hezbollah, mis à jour par Israël.