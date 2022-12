La coopération internationale entre Tsahal et les armées occidentales s’est traduite hier (mardi) par un exercice commun entre les armées de l’air française et israélienne.

Baptisé »Vent occidental », cet exercice a eu lieu dans l’espace aérien israélien. Il a impliqué quatre avions français de type »Rafale » et des avions de chasse israéliens « Soufa » de type F16.

Les avions français sont arrivés en Israël à bord du porte-avion »Charles de Gaulle ».

Les équipages israéliens ont volé côte à côte avec les équipages français et se sont entrainés à surmonter ensemble les menaces aériennes mais aussi à attaquer des cibles. Ils ont appris, partager et se sont enrichis mutuellement de leur expérience. Tsahal a estimé que cet entrainement constituait une étape importante dans le renforcement de la coopération stratégique internationale entre Tsahal et l’armée française et qu’il a permis d’améliorer la préparation des forces armées.