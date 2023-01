Aujourd’hui (mardi), une délégation américaine composée de sénateurs démocrates et républicains est attendue en Israël. Ces sénateurs appartiennent à la commission pour les Accords d’Avraham.

La présidente de la délégation, la sénatrice démocrate Jacky Rozen, a fait savoir qu’aucune rencontre n’aurait lieu avec les représentants des partis Hatsionout Hadatit et Otsma Yehoudit. Il convient de noter que Rozen a fait passer plusieurs lois pro-israéliennes au Congrès américain ces dernières années.

Les membres de la délégation s’entretiendront demain avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le président de la Knesset Amir Ohana, le chef de l’opposition Yaïr Lapid et les membres de la commission pour les Accords d’Avraham à la Knesset. Ils évoqueront les opportunités de développement et d’approfondissement des accords de normalisation entre Israël et les pays arabes, sous l’égide des Etats-Unis.

Parallèlement, aujourd’hui, le Premier ministre Binyamin Netanyahu, a reçu dans son bureau à Jérusalem, la présidente de l’AIPAC, Betsy Korn, le PDG de l’AIPAC, Howard Kohr, et le directeur de l’AIPAC-Israël, Cameron Brown.

Le Premier ministre Netanyahu a souligné que le principal combat a été – et reste – contre l’Iran, et a remercié les hauts responsables de l’AIPAC pour leur contribution au renforcement des liens entre les États-Unis et Israël.