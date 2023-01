Un cas d’agouna, une femme qui ne peut pas refaire sa vie parce qu’elle n’a pas reçu son guett (acte de divorce), a été résolu grâce à la persévérance des juges rabbiniques.

Le couple était marié depuis quatre ans. Deux ans après le mariage, le mari a commencé à souffrir de graves problèmes psychiatriques qui ont nécessité son internement.

La jeune femme a demandé le divorce et le tribunal rabbinique a estimé qu’elle était dans son droit. Mais son mari n’étant pas en pleine possession de ses moyens, ne pouvait lui donner son guett. Les juges rabbiniques ont tenté de l’obtenir par différents moyens mais l’état psychiatrique de l’homme posait des difficultés importantes.

Les juges sont restés en communication étroite avec les équipes médicales afin de réagir dès que l’état de santé mental du mari lui permettrait de donner le guett à sa femme.

Une première tentative aux alentours de Pessah l’année dernière s’est soldée par un échec.

Cette semaine, l’hôpital a annoncé au tribunal rabbinique que l’état du mari s’était considérablement amélioré. Le président du tribunal rabbinique se trouvait à l’étranger pour un événement familial mais il a suivi l’affaire de près et a ordonné de tout mettre en oeuvre pour saisir l’opportunité. Le directeur du tribunal rabbinique, le Rav Itshak Oushinsky a constitué une équipe spéciale composée du secrétaire général du tribunal, d’un sofer et de lui-même ainsi que de témoins. En urgence, cette équipe s’est rendue à l’hôpital psychiatrique en coordination avec les équipes médicales et les assistantes sociales.

Alors qu’il était en pleine possession de ses moyens, le mari a nommé le sofer son émissaire pour écrire le guett et une heure plus tard, la jeune femme était libérée de son statut d’agouna.