Une séance spéciale de la commission des Affaires étrangères et de la Défense a été consacrée à l’accessibilité au Caveau des Patriarches pour les fidèles juifs.

Guidon Saar (Likoud) a adressé une sévère critique au gouvernement, notamment sur le fait qu’il y ait des négociations avec l’Autorité Palestinienne sur cette question: « Il ne s’agit pas de points de détails techniques mais d’une question de principe: qui est le propriétaire de cet endroit? J’ai été stupéfait d’apprendre qu’Israël négocie avec l’Autorité Palestinienne. Accorder un statut de partenaire avec l’AP alors qu’elle ne l’a pas, en vertu des accords signés, et alors qu’elle conteste nos droits sur ce lieu est absurde et ne pourra que nous provoquer des dommages. La solution devrait venir d’elle??! Je rappelle que tout ce qui concerne le Caveau des Patriarches a été confié à l’autorité exclusive de l’Etat d’Israël. Notre histoire et notre tradition religieuse exigent que notre attitude change radicalement concernant ce lieu. Nous sommes plus de cinquante ans après la renaissance du yishouv juif à Hevron et il est grand temps que nous commençions à nous comporter comme les maîtres de lieux au Caveau des Patriarches! »

Sur le plan pratique, Guidon Saar a rajouté: « Je propose de demander au Premier ministre et ministre de la Défense d’agir en ce sens, de stopper ces pourparlers avec l’Autorité Palestinienne, et ne pas attendre après les élections comme il a été proposé ».

Le député Motti Yogev (Union de la Droite) s’est lui-aussi exprimé sur la question et a considéré qu’il est inadmissible que l’accès des Juifs au Caveau des Patriarches soit conditionné par un assentiment du Waqf de Hevron. Il a rappelé que ce site est sacré pour le peuple juif depuis 3800 ans. Il a également appelé le Premier ministre à faire accélérer les travaux qui doivent permettre l’accès du Caveau aux handicapés.

